Universitatea Craiova a aflat când va juca meciurile din Conference League

Publicat 30 aug. 2026, 09:39 Sursă realitatea.net

Uniunea Europeană de Fotbal Asociație (UEFA) a făcut public programul meciurilor din grupa principală a Conference League, competiție în care este angrenată şi Universitatea Craiova. Oltenii vor debuta pe teren propriu, cu Getafe, şi vor încheia seria meciurilor tot acasă, cu FC Copenhaga.

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