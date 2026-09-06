A început noua cursă spațială a Europei. O companie germană a lansat prima sa rachetă în spaţiu

Un startup german a lansat în spațiu o rachetă care transportă cinci sateliți din Arctica norvegiană, în contextul în care Europa încearcă să-și dezvolte propriile capacități interne de lansare de sateliți.
Conform presei internaționale, startup-ul german Isar Aerospace și-a lansat racheta în spațiu pe 5 septembrie dintr-o locație din Arctica norvegiană, aducând Europa mai aproape de a oferi zboruri prin satelit de pe propriul teritoriu.
Racheta Spectrum fără echipaj uman este primul vehicul comercial care a atins orbita de pe continentul european, unde mai multe națiuni și-au exprimat dorința de a avea o cotă de piață a misiunilor spațiale, aflată în plină expansiune.
„Suntem pe orbită! Și tocmai am făcut istorie în Europa”, a spus Isar într-o postare pe platforma de socializare X.
Lansată de la Spațioportul Andøya din Arctica norvegiană, racheta fără pilot Spectrum, concepută pentru sarcini utile mici și medii, transporta cinci sateliți mici, precum și un experiment tehnologic aerian.
Aceasta a fost a doua lansare a companiei Isar, având loc la 18 luni după ce prima rachetă a companiei s-a prăbușit în mare și a explodat într-un spectacol incendiar la scurt timp după lansarea din aceeași locație. Nimeni nu a fost rănit la momentul respectiv.
Cu toate acestea, lansarea din martie 2025 este încă considerată un succes de către companie, deoarece a generat o cantitate mare de date pentru dezvoltatori.
Lansarea din 5 septembrie a fost concepută ca fiind „atât un zbor de testare al vehiculului, cât și primul zbor care transportă o încărcătură utilă”, a declarat compania bavareză.
Cancelarul german Friedrich Merz a vizitat locul de lansare Isar în martie, subliniind eforturile Europei de a stabili o autonomie mai mare pe fondul unei ordini globale în schimbare, cândva susținută de SUA sub președintele Donald Trump.
Printre companiile globale de pe piața lansărilor de sateliți se numără SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, și ArianeGroup din Franța, o societate mixtă între Airbus și Safran care utilizează un port spațial în Guyana Franceză, America de Sud.
SpaceX, o companie care activează în domeniile rachetelor, sateliților și inteligenței artificiale, a fost listată la bursa Nasdaq în iunie, în cadrul unei oferte publice inițiale (IPO) record.