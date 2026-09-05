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Actualitate· 1 min citire

Accident grav, cu cinci victime, în județul Constanța

accident

accident

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 11:49

Un autoturism în care se aflau 5 persoane s-a răsturnat în afara carosabilului, sâmbătă, pe drumul dintre localitățile constănțene Nicolae Bălcescu și Dorobanțu.

În mașină se aflau doi adulți și trei minori, relatează Radio România Constanța.

Toate victimele au fost găsite conștiente și niciuna nu era încarcerată.

Răniții au primit îngrijiri medicale, după care au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.

La locul accidentului au intervenit echipaje ale ISU Dobrogea, Serviciului de Ambulanță Județean Constanța și SMURD.

Polițiștii rutieri fac cercetări pentru a stabili cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

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