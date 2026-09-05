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Actualitate· 1 min citire
Accident grav, cu cinci victime, în județul Constanța
accident
Un autoturism în care se aflau 5 persoane s-a răsturnat în afara carosabilului, sâmbătă, pe drumul dintre localitățile constănțene Nicolae Bălcescu și Dorobanțu.
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