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Actualitate· 2 min citire
Copil de 2 ani, lovit de o mașină în Mangalia. Minorul a fost transportat de urgență la spital
SMURD
Publicat4 sept. 2026, 13:30
SursăRealitatea.net
Un copil de 2 ani a fost rănit, vineri, 4 septembrie, după ce a fost lovit de o mașină pe strada Corneliu Coposu din Mangalia. Minorul a fost transportat la spital pentru investigații, iar polițiștii au deschis un dosar penal.
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