DNA, percheziții la Facultatea de Medicină din Constanța. Dosar privind posibile fraude la examene

Publicat 4 sept. 2026, 12:34 Sursă Realitatea.net

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, prin Serviciul Teritorial Constanța, desfășoară vineri, 4 septembrie 2026, percheziții la sediul Facultății de Medicină din Constanța, într-un dosar care ar viza presupuse fapte de corupție legate de examene universitare.

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