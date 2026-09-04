UE riscă să nu fie pregătită pentru un război până în 2030. Curtea de Conturi avertizează asupra dependenței de SUA

Publicat 4 sept. 2026, 08:10 Sursă Realitatea.net

Uniunea Europeană a făcut pași importanți pentru consolidarea apărării după invadarea Ucrainei de către Rusia, însă capacitatea blocului comunitar de a reacționa autonom la un conflict major până în 2030 rămâne incertă. Principalele vulnerabilități sunt dependența de echipamente militare din SUA, lipsa coordonării între statele membre și capacitatea limitată a industriei europene de apărare, arată Curtea Europeană de Conturi.

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