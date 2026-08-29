Disperarea USR atinge cote maxime: atac furibund la președintele Nicușor Dan

Disperarea găștii USR atinge cote maxime după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea, aprobată de CCR, care îi încheie mandatul lui Dominic Fritz. Întreaga propagandă l-a transformat pe șeful Statului în țintă directă folosind așa-zisa anchetă a publicației progresiste Recorder. Pe rețelele sociale curg acuzații grave, verdicte definitive și cereri de demitere. Cei care au sărit la atac se numără susținători ai taberei USR.
Încă de la început, Dominic Fritz a ieșit la atac și s-a folosit de așa-zisa anchetă legată de șeful SPP, Lucian Pahonțu, pentru a-l ataca pe președintele Nicușor Dan.
„Cine a știut ce, când? Mie personal mi s-a sugerat de repetate ori s-o iau mai moale când vorbesc despre anumite persoane sau structuri ale statului. Dar sunt convins că nu pot exista tabuuri într-o societate care se respectă", spune Dominic Fritz.
Totul,după ce Nicușor Dan a spus că documentele lui Lucian Pahonțu au fost verificate de instituții și că acuzațiile nu se confirmă.
"Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit articolul și nu am găsit nimic. (...) Dl Pahonțu, conform legii, când a fost numit de către CSAT acum 21 de ani, CSAT a făcut o verificare inclusiv la CNSAS cu privire la dacă a făcut sau nu poliție politică", spunea Nicușor Dan.
După declarațiile acestea, dar și promulgarea legii privind reforma ANI, Nicușor Dan a devenit ținta directă a atacurilor.
Președintele spune că își menține ]n continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care a înaintat-o CCR și că dacă era un alt context în care nu ar fi existat "riscul pierderii banilor din PNRR", atunci ar fi existat și timp de dezbatere.
Și discursul din zona USR a devenit mai agresiv. Printre cei care au sărit la atac se numără Florin Negruțiu, publicația progresistă SNOOP și alți susținători ai taberei USR.
"Suntem în situația în care nu mai e niciun secret: un șef de serviciu secret deține la vedere președintele țării", a scris jurnalistul Florin Negruțiu pe pagina sa.
"Sunt alături de Dominic Fritz. Nicușor Dan este definitiv pesedist, capturat de un sistem mafiot. Fără dubii!", este mesajul transmis de deputatul USR Emanuel Ungureanu.
Nicușor Dan a spus că generalul a fost verificat acum 21 de ani de către Consiliul Suprem de Apărare al Țării, care ar fi pus întrebări și la CNSAS. În răspunsurile adresate Snoop, CNSAS nu a menționat vreo verificare la cererea CSAT, a fost concluzia publicației SNOOP.
"Securistul Pahonțu rămâne, Fritz să plece. E ziua în care Nicușor Dan, foarte sigur pe el, și-a făcut alegerile. Iar Dominic Fritz își duce, în paralel, propriul război politic după pierderea mandatului. În opinia lui, legea este un atac din partea PSD", a scris senatoarea USR Cynthia Păun.
"52.000 de voturi ale timișorenilor anulate, scuipate. Nicio contorsiune a majorității PSD la Curtea Constituțională nu poate ascunde adevărul. Statul de drept în România nu mai există. PSD este un partid care nu mai are nicio șansă să câștige lupta democratică, așa că folosește instrumentele dictatorilor pentru a-și păstra puterea", a declarat Dominic Fritz.
Analiști din spațiul public susțin că ancheta legată de Pahonțu a fost folosită doar pentru a pune presiune chiar pe președintele susținut până de curând de aceeași tabără progresistă.
Șeful SPP a avut și el o reacție și a respins acuzațiile: „Întreaga activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale și cu principiile solide care guvernează activitatea militarilor, precum loialitate și devotament față de țară, onoare, demnitate și integritate”.
Sursa: declarație pentru Recorder
Culmea, susținătorii lui Dominic Fritz sunt aceiași care îl vor pe Ilie Bolojan să fie președintele României. Deși premierul demis a negat speculațiile, există voci care spun că acesta se pregătește pentru scaunul de la Cotroceni.