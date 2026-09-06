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Noi trageri LOTO duminică 6 septembrie. Ce premii sunt puse în joc la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc
trageri loto
Duminică, 6 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 19.800 de câștiguri în valoare totală de peste 1,67 milioane de lei.
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