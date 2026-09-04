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RIZEA TV: Noi dezvăluiri făcute de Rizea despre conflictul dintre Sara Albulescu și Maria Niculae

Rizea TV

Rizea TV

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 4 sept. 2026, 15:33

Rizea TV a publicat un nou material în care Rizea lansează o serie de afirmații privind un conflict dintre Sara Albulescu și Maria Niculae, în contextul relației cu Costin Bacneanu, cunoscut în spațiul public drept „Termopane”.

Potrivit celor susținute în emisiune, Rizea afirmă că tensiunile ar fi pornit după ce Maria Niculae i-ar fi solicitat fostului soț să se implice mai mult în creșterea copiilor pe care îi au împreună. În același material sunt prezentate și alte acuzații referitoare la relațiile dintre persoanele implicate, fără a fi prezentate dovezi independente care să le confirme.

De cealaltă parte, materialul susține că Maria Niculae a ales să nu răspundă public acuzațiilor și provocărilor menționate în emisiune.

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