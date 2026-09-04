Turismul specializat din Delta Dunării a crescut cu cel puțin 15% față de anul trecut

Reprezentantul unei societăți care oferă, de asemenea, tururi ale Deltei cu bicicleta și caiacul, Călin Ene, a amintit că vizitatorii RBDD care ajung în zonă pentru asemenea activități sunt în special străini și că ei au dat startul sezonului turistic în zonă.
Numărul turiștilor care vin în Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD) pentru a observa păsările, pentru a face mișcare în aer liber, cu caiacul și cu bicicleta, dar și pentru fotografii de natură a crescut anul acesta cu cel puțin 15% față de anul trecut, în ciuda numeroaselor mesaje RO-ALERT transmise de autoritățile române populației din zona transfrontalieră, pe fondul atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei, estimează operatorii din turismul specializat.
Directorul unei agenții de turism care oferă tururi de fotografie în natură și de observare a păsărilor din RBDD, Iliuță Goean, a declarat pentru AGERPRES că turismul de leisure a suferit anul acesta, în rezervație, din cauza numeroaselor mesaje RO-ALERT și a unei informări defectuoase a populației.
'Pe partea de turism de leisure, acele știri ba că a secat Dunărea și că nu se mai poate face nimic, ba că pică drone toată ziua în Deltă nu ne-au făcut bine deloc. Cel mai rău e cu mesajele RO-ALERT. Că mai vezi avioanele trecând, că mai auzi în depărtare (...) o explozie este altceva, dar să primești patru, cinci mesaje RO-ALERT în trei, patru ore este șocant pentru clienții care nu știu de ce vin aceste mesaje. Mulți turiști au plecat, că nu au găsit nicio explicație clară pentru ce înseamnă că vor cădea obiecte din cer. Nici nu au vrut să asculte explicații. Când omul a intrat într-o panică generală, logica nu mai funcționează', a explicat Iliuță Goean.
El a mai arătat că scăderea nivelului apei în rezervație îi avantajează pe turiștii care vor să vadă pelicani, în condițiile în care coloniile de păsări se strâng în lacurile și pe canalele circulabile și a menționat că turismul specializat pentru fotografii de natură și observarea păsărilor pare să crească, chiar dacă sezonul migrației de toamnă a păsărilor nu s-a încheiat.
'Noi preferăm turiștii care chiar știu ce caută în Deltă, care caută cu adevărat să fie aproape de natură. Din păcate, în ultima vreme oamenii preferă să meargă în bărci rapide, acoperite, iar eu nu înțeleg de ce au venit. Ascultă muzică în timpul excursiei. Noi nu ne dorim acest gen de clienți, pentru că vrem să oferim o experiență autentică și de aceea ne orientăm foarte mult pe turismul specializat, care a înregistrat o creștere', a menționat managerul agenției de turism.
Reprezentantul unei societăți care oferă, de asemenea, tururi ale Deltei cu bicicleta și caiacul, Călin Ene, a amintit că vizitatorii RBDD care ajung în zonă pentru asemenea activități sunt în special străini și că ei au dat startul sezonului turistic în zonă.
'Când ne vine RO-ALERT-ul, zicem 'Doamne, dă să fie dronă, nu furtună'! Când e furtună, nu ieșim pe apă, când sunt drone, ieșim, că sunt în fiecare zi. Mai primim atenționări și de furtună, nu doar de dronă. Am văzut o filmare de departe a unei drone la Sulina, dar dronele sunt mai rare decât pelicanii. Nu am găsit în Deltă niciun fragment de dronă. Cine vrea rating de ora 5:00 găsește drone. E senzațional să găsești o dronă. Stolul de pelicani e pistol cu apă, dar când vezi o bucată de dronă... asta e senzația momentului', a mai spus Călin Ene.
Reportajul complet, pe AGERPRES