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Economie· 1 min citire
Rate mai mari la creditele în valută: Cursul euro cedează sub presiunea dezechilibrelor interne
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Publicat12 sept. 2026, 21:04
Actualizat12 sept. 2026, 22:07
Evoluția monedei europene nu mai depinde de șocurile externe, ci reflectă fragilitatea macroeconomică a României.
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