Greva generală bate la ușa Portului Constanța. Protest la Oil Terminal, pe 17 septembrie

Publicat 12 sept. 2026, 10:30 Actualizat 12 sept. 2026, 10:31 Sursă Realitatea PLUS

Se anunță grevă generală în Portul Constanța! Angajații principalei platforme care asigură intrarea în ţară a produselor petroliere anunţă declanşarea protestelor. Totul după eşecul negocierilor privind o majorare salarială de 6,5%.

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