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Economie· 1 min citire
Greva generală bate la ușa Portului Constanța. Protest la Oil Terminal, pe 17 septembrie
Grevă Oil Terminal
Publicat12 sept. 2026, 10:30
Actualizat12 sept. 2026, 10:31
SursăRealitatea PLUS
Se anunță grevă generală în Portul Constanța! Angajații principalei platforme care asigură intrarea în ţară a produselor petroliere anunţă declanşarea protestelor. Totul după eşecul negocierilor privind o majorare salarială de 6,5%.
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