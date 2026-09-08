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Economie· 1 min citire
Criza mașinilor lovește Europa. Prosperitatea continentului, în pericol din cauza declinului auto
FOTO: Pixabay.com
Șeful unui gigant din domeniul componentelor auto avertizează că invazia producătorilor chinezi impune reguli noi pentru salvarea a 14 milioane de locuri de muncă.
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