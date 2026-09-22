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Percheziții de amploare la instigatorii protestului fermierilor din Piața Victoriei: 29 de mandate, în București și 15 județe

Protestului fermierilor din Piața Victoriei

Protestului fermierilor din Piața Victoriei

Scris deCatalina Anghel
Publicat22 sept. 2026, 11:27
Actualizat22 sept. 2026, 11:48

Poliția Capitalei a declanşat, marţi dimineaţă, o amplă acţiune de percheziţii la persoanele suspectate că au instigat la violenţele produse pe 15 septembrie, în Piaţa Victoriei, în timpul protestului fermierilor. În total, 29 de adrese din Bucureşti şi din 15 judeţe ale ţării sunt verificate de poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), în dosarul penal deschis pentru instigare publică, ultraj şi tulburarea ordinii publice.

29 de mandate de percheziţie şi 30 de mandate de aducere, puse în aplicare simultan

Potrivit unui comunicat oficial al DGPMB, acţiunea a fost declanşată marţi, 22 septembrie 2026, de poliţişti din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente şi al Serviciului de Investigaţii Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

„Astăzi, 22 septembrie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară şi 30 de mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Prahova, Sălaj, Timiş şi Vaslui", se arată în comunicatul de presă al instituţiei.

Zeci de percheziţii, în Capitală şi în 15 judeţe

Acţiunea poliţiştilor s-a desfăşurat simultan în municipiul Bucureşti şi în 15 judeţe: Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Prahova, Sălaj, Timiş şi Vaslui. Până la ora transmiterii acestei ştiri, trei dintre persoanele vizate au fost conduse la sediul poliţiei pentru audieri.

40 de persoane cercetate, 10 cu măsuri preventive dispuse anterior

Perchezițiile au loc în cadrul unui dosar penal în care sunt cercetate 40 de persoane, pentru fapte precum instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi lovire sau alte violenţe. Ancheta vizează incidentele violente petrecute pe 15 septembrie, în Piaţa Victoriei, în contextul protestului organizat de fermieri şi crescători de animale. Potrivit anchetatorilor, pentru 10 dintre cei cercetaţi au fost dispuse deja, anterior, măsuri preventive.

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