Siegfried Mureșan anunță stadiul negocierilor pentru guvern: "Am sprijinul oficial al PNL, USR și UDMR"

Premierul desemnat Siegfried Mureșan susține o declarație de presă privind stadiul negocierilor pentru formarea viitorului cabinet și liniile principale ale programului de guvernare. Declarația sa a venit în contextul în care formula de guvernare propusă – alianța PNL–USR–UDMR – nu a reușit să adune voturile necesare pentru învestire.
„Candidatura mea este susținută oficial de PNL, USR și UDMR”
Candidatul meu pentru poziția de prim-ministru este în momentul de față susținut în mod oficial de trei partide, de Partidul Național Liberal, de USR și de UDMR, și mulțumesc mult colegilor din cele trei partide pentru tot sprijinul. Imediat după ce președintele României a anunțat desemnarea mea, am început dialogul cu cele trei partide care susțin nominalizarea mea, am convenit împreună cu colegii din Partidul Național Liberal, USR și UDMR să începem munca la programul de guvernare și să ne coordonăm la fiecare pas.
Pe parcursul acestei săptămâni am lucrat împreună cu experții din cele trei partide la programul de guvernare și am lucrat cu conducerile celor trei partide la viitorii pași în cadrul procedurii până la investirea guvernului. Ieri și astăzi m-am aflat în grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR și ale UDMR; toate cele trei grupuri parlamentare au confirmat sprijinul pentru nominalizarea mea.
În cursul acestei zile voi avea o întâlnire cu grupul minorităților naționale și ne aflăm de asemenea în dialog cu președintele Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, obiectivul fiind să discutăm pe programul de guvernare pe care îl propun, să vedem așteptările lor și ne vom întâlni cu siguranță în următoarele ore.
Menționez foarte clar că singurul dialog pe care îl voi avea cu Partidul Social Democrat este dialogul oficial, cu președintele partidului și cu conducerea PSD. Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ție nu-ți place, altuia nu-i face; nici nouă, Partidului Național Liberal, nu ne-a plăcut când alți actori politici au încercat să ne divizeze, au purtat dialog în cadrul partidului în contravoinței partidului. Ca atare, voi trata în mod instituțional și corect Partidul Social Democrat, iar domnul Grindeanu și cu mine vom discuta ca doi parlamentari ce suntem.
Declarația completă a lui Siegfried Mureșan, pe REALITATEA.NET