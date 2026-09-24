Cine poate primi ajutor pentru încălzire în sezonul de iarnă care urmează

Românii cu venituri mici pot primi până la 500 de lei lunar în perioada noiembrie 2026 - martie 2027, în funcție de sistemul de încălzire folosit.
Românii cu venituri reduse vor beneficia și în iarna 2026–2027 de sprijin financiar din partea statului pentru acoperirea costurilor de încălzire. Acest ajutor guvernamental se va acorda în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.
Potrivit legislației în vigoare, sprijinul se adresează familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru nu depășește pragul de 1.386 de lei, dar și persoanelor singure care au un venit de maximum 2.053 de lei lunar. Totuși, încadrarea în plafon nu garantează acordarea banilor, deoarece autoritățile locale vor verifica atent și bunurile deținute de solicitanți, care le-ar putea anula automat acest drept.
Sumele acordate variază considerabil în funcție de sursa principală de încălzire a locuinței și de venitul lunar. Valoarea maximă a sprijinului poate atinge 500 de lei lunar pentru cetățenii care se încălzesc strict cu energie electrică. Pentru gospodăriile care folosesc combustibili solizi, cum ar fi lemnele, ajutorul este de până la 320 de lei, în timp ce pentru utilizatorii de gaze naturale compensarea maximă ajunge la 250 de lei.
Procedura de obținere a sprijinului financiar
Procentul de compensare a facturii scade progresiv de la 100%, pentru cele mai mici venituri, până la 10% pentru veniturile aflate la limita maximă admisă.
Pentru a obține acești bani, doritorii trebuie să depună un dosar complet la primărie, incluzând o cerere tip, declarație pe propria răspundere, acte de identitate și dovezi clare ale veniturilor din luna anterioară. Atenție la termenul stabilit: cererile înregistrate oficial până pe data de 20 a lunii vor fi aprobate pentru plata aferentă aceleiași luni.