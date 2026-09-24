Advertising
Actualitate· 1 min citire
Ce spune MApN despre drona care a pătruns, în această dimineață, în spațiul aerian al României
Drona pe teritoriul României
Publicat24 sept. 2026, 08:19
Sursărealitatea.net
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, joi dimineața, o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani, și care, ulterior, conform semnalelor radar, a pătruns în spațiul aerian național.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:52Coreea de Nord testează un nou sistem de rachete ghidate. Proiectilele pot atinge ținte la 115 kilometri
- 07:45O nouă alertă aeriană în județul Tulcea!
- 15:07Mai multe incendii la locuințe în 2026. Sistemele de încălzire și instalațiile electrice, printre principalele cauze
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News