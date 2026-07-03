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Social· 1 min citire
Bărbat reținut la Constanța după ce a condus băut și cu permisul suspendat
FOTO: Arhivă
Un bărbat de 31 de ani a fost reținut de polițiștii din Constanța, fiind cercetat în două dosare penale pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.
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