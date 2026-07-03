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Bărbat reținut la Constanța după ce a condus băut și cu permisul suspendat

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 3 iul. 2026, 14:20

Un bărbat de 31 de ani a fost reținut de polițiștii din Constanța, fiind cercetat în două dosare penale pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Constanța, acesta a fost depistat în trafic la data de 1 iulie 2026, în jurul orei 19.00, pe bulevardul I.C. Brătianu din municipiul Constanța. În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Verificările efectuate în bazele de date au arătat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. De asemenea, anchetatorii au stabilit că bărbatul era deja cercetat pentru o faptă similară, constatată pe 22 iunie.

După administrarea probelor, el a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând să fie prezentat procurorului de caz.

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