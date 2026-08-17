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Un jandarm din Bacău, aflat în timpul liber, a salvat de la înec o femeie în Constanța
Gest de curaj al unui jandarm în timpul liber
Un jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău a salvat o femeie aflată în pericol de înec, pe 14 august, în municipiul Constanța.
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