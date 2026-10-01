Restricții de trafic pe A2, la Podul Cernavodă. Se circulă pe o singură bandă

Lucrările la rosturile de dilatație impun limitarea circulației pe sensul Constanța–București până la 11 octombrie 2026
Mai multe restricții de circulație sunt în vigoare pe drumurile din țară, potrivit Centrului INFOTRAFIC al Poliției Române. Pe Autostrada A2, pe sensul Constanța–București, traficul este restricționat în zona Podului Cernavodă până la 11 octombrie 2026.
Între kilometrii 159+600 și 157+800, autovehiculele circulă doar pe banda a doua, iar viteza maximă admisă este de 60 km/h. Măsura a fost impusă pentru efectuarea lucrărilor de remediere a rosturilor de dilatație ale podului.
Restricții și pe alte drumuri din țară
Probleme de trafic sunt semnalate și în alte zone. Pe DN 67D, la Băile Herculane, circulația a fost închisă din cauza unui incendiu izbucnit în apropierea carosabilului, existând riscul căderii de copaci și pietre. Reluarea traficului era estimată după ora 11:00.
Pe DN 12C, în zona Bicaz-Chei, sunt programate până la sfârșitul lunii noiembrie lucrări la versant și reparații ale carosabilului.
Traficul poate fi oprit temporar, în reprize de câte 25 de minute. Poliția recomandă șoferilor să respecte semnalizarea și restricțiile temporare.