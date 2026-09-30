Doi membri ai aceleiași familii, reținuți într-un dosar de trafic de droguri la Cluj-Napoca

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 30 sept. 2026, 14:08

Cei doi suspecți, ambii în vârstă de 30 de ani, sunt cercetați de DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive.

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