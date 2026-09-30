Doi membri ai aceleiași familii, reținuți într-un dosar de trafic de droguri la Cluj-Napoca

Cei doi suspecți, ambii în vârstă de 30 de ani, sunt cercetați de DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive.
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj au dispus, la 29 septembrie 2026, reținerea a doi membri ai aceleiași familii, ambii în vârstă de 30 de ani.
Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi procurat, deținut și vândut, în Cluj-Napoca, droguri de mare risc și produse psihoactive, începând din primăvara anului 2023 și până în septembrie 2026.
Substanțele, inclusiv materie vegetală impregnată cu 5F-MDMB-PINACA și MDMB-4en-PINACA, ar fi fost comercializate cu 50 de lei doza.
Percheziții și propunere de arestare preventivă
Conform DIICOT, tranzacțiile s-ar fi desfășurat la domiciliul celor doi, iar aceștia ar fi recurs la amenințări și comportament violent față de persoane din zonă.
În timpul perchezițiilor, anchetatorii au ridicat pungi cu substanțe pulverulente și materie vegetală, țigarete artizanale, cântare de precizie, bani și alte probe.
Procurorii au solicitat Tribunalului Cluj arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.