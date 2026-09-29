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Tragedie în Roman: un bărbat și-a înjunghiat mortal concubina și apoi s-a aruncat de la etaj

Poliție

Poliție

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 sept. 2026, 19:17

Un bărbat de 45 de ani din Roman și-a atacat mortal concubina, în vârstă de 42 de ani, apoi s-a aruncat de la etajul patru al blocului. Incidentul a avut loc marți după-amiază, iar polițiștii au fost alertați de rudele bărbatului.

Femeia ar fi fost atacată cu un obiect tăietor-înțepător. Echipajele medicale au intervenit, însă victima a fost declarată decedată.

Polițiștii au intervenit pentru protejarea copilului

Rudele bărbatului le-au spus polițiștilor că acesta intenționa să îl atace și pe fiul femeii, un adolescent de 15 ani, care urma să ajungă acasă de la școală.

Pentru a evita o posibilă tragedie, polițiștii au luat legătura cu reprezentanții școlii și au cerut ca băiatul să fie ținut în unitatea de învățământ, fără să i se spună motivul. Astfel, oamenii legii au avut timp să intervină la locuință și să verifice situația.

Bărbatul a murit la spital

După atac, bărbatul s-a aruncat de la etajul patru al imobilului. A fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital, însă medicii au constatat ulterior decesul.

Cazul este anchetat de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț. Ancheta urmărește să stabilească exact cum s-au produs faptele și care au fost circumstanțele care au dus la atac.

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