Advertising
Social· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dirijorul Florin Totan, în premieră la Realitatea Plus: „Ce simte un dirijor pe scenă?”
Publicat29 sept. 2026, 11:16
Actualizat29 sept. 2026, 11:28
Dirijorul Florin Totan vorbește, în premieră la Realitatea Plus, despre emoția, autoritatea și responsabilitatea din spatele unei apariții pe scenă. Într-un nou episod al podcastului REALITATEA - Ceva-n PLUS, maestrul explică ce înseamnă să conduci o orchestră și de ce un dirijor trebuie să fie întotdeauna cu un pas înaintea muzicienilor pe care îi coordonează.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:46Amenzile rutiere nu se prescriu automat după cinci ani. Termenele pe care trebuie să le știe șoferii
- 08:19Șoferii care merg pe contrasens pe autostradă ar putea rămâne fără permis 3 ani. Ce prevede noul proiect de lege
- 08:02Un nou mesaj RO-Alert a fost emis în Tulcea pe fondul războiului din Ucraina
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News