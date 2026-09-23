Adolescentă de 15 ani, agresată de trei tinere în Mangalia. Două dintre suspecte au fost arestate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 sept. 2026, 16:49

O adolescentă de 15 ani din Mangalia a fost agresată și amenințată de alte trei tinere, iar imaginile cu incidentul au ajuns pe rețelele de socializare. Polițiștii s-au autosesizat după apariția filmării și au identificat persoanele implicate.

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