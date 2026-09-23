Adolescentă de 15 ani, agresată de trei tinere în Mangalia. Două dintre suspecte au fost arestate

O adolescentă de 15 ani din Mangalia a fost agresată și amenințată de alte trei tinere, iar imaginile cu incidentul au ajuns pe rețelele de socializare. Polițiștii s-au autosesizat după apariția filmării și au identificat persoanele implicate.
O tânără de 19 ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, în timp ce o adolescentă de 16 ani a fost plasată în arest la domiciliu. O fată de 14 ani este în continuare cercetată.
Polițiștii au văzut imaginile online
Polițiștii din Mangalia au început verificările după ce în spațiul public au apărut imagini în care o minoră era agresată și amenințată. În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că incidentul s-a produs în municipiul Mangalia și au identificat toate cele trei tinere suspectate că au participat la agresiune.
În cauză a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și amenințare.
Două dintre suspecte, plasate sub măsuri preventive
În cazul unei tinere de 19 ani, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Aceasta a fost dusă într-un centru de reținere și arestare preventivă.
O adolescentă de 16 ani a primit, la rândul ei, arest la domiciliu pentru 30 de zile. În ceea ce privește cea de-a treia persoană cercetată, o fată de 14 ani, anchetatorii continuă verificările pentru stabilirea exactă a rolului pe care l-ar fi avut în incident.
Filmarea a ajuns pe rețelele sociale
Imaginile cu agresiunea au fost distribuite în mediul online, inclusiv pe grupuri de Telegram și pe TikTok. Poliția Constanța a atras atenția că actele de violență, intimidarea și umilirea filmate și distribuite pe rețelele sociale pot avea consecințe penale.
Popularitatea unei astfel de filmări nu înlătură răspunderea pentru faptele comise. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.