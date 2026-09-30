Peste 100 de mașini abandonate vor fi ridicate de pe domeniul public al Constanței

Primăria a emis trei dispoziții care vizează 103 autovehicule și 24 de trotinete identificate pe domeniul public.
Poliția Locală Constanța desfășoară o nouă acțiune pentru eliberarea străzilor, trotuarelor și locurilor de parcare ocupate de vehicule abandonate sau fără stăpân. Primarul municipiului a emis trei dispoziții de ridicare care privesc 103 autovehicule și 24 de vehicule de tip trotinetă.
71 de vehicule sunt considerate abandonate
Din totalul autovehiculelor vizate, 71 sunt încadrate drept abandonate, iar alte 32 drept vehicule fără stăpân. Procedura este aplicată în baza Legii 421/2002, care reglementează situația vehiculelor abandonate pe domeniul public sau privat al statului și al autorităților locale.
Mașinile ridicate sunt transportate în parcul auto al municipalității de pe strada Câmpul cu Flori nr. 11. Proprietarii care îndeplinesc condițiile pentru recuperare trebuie să se adreseze Direcției Generale Poliția Locală Constanța și să parcurgă procedura legală.
Municipalitatea anunță că astfel de operațiuni vor continua periodic și solicită cetățenilor să semnaleze vehiculele abandonate observate pe domeniul public.