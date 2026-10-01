Dosar penal pentru un șofer depistat băut la volan pe o stradă din Constanța

Polițiștii Secției 3 au intervenit prompt pe strada Buciumului, testându-l pe bărbatul în vârstă de 45 de ani care conducea sub influența alcoolului.
Un echipaj din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 3, aflat în misiune de patrulare și supraveghere a traficului rutier, a observat un autoturism care se deplasa pe strada Buciumului.
Oamenii legii au procedat imediat la oprirea vehiculului pentru un control de rutină. La volanul mașinii a fost identificat un bărbat în vârstă de 45 de ani, care emana halenă alcoolică. Având suspiciuni privind starea conducătorului auto, agenții au decis testarea acestuia.
Valoare ridicată la testarea cu aparatul etilotest
Rezultatul afișat de aparatul etilotest a confirmat bănuielile polițiștilor, indicând o concentrație de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Întrucât această valoare depășește limita legală și atrage răspunderea penală, procedura standard a impus măsuri suplimentare.
Prin urmare, șoferul a fost escortat la o unitate medicală. Acolo, personalul specializat i-a recoltat probe biologice de sânge, absolut necesare pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În prezent, autoritățile continuă cercetările amănunțite în acest caz. Polițiștii constănțeni au deschis un dosar penal și urmează să dispună toate măsurile legale care se impun, conform legislației rutiere.