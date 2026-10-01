Dosar penal pentru un șofer depistat băut la volan pe o stradă din Constanța

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 1 oct. 2026, 09:41

Polițiștii Secției 3 au intervenit prompt pe strada Buciumului, testându-l pe bărbatul în vârstă de 45 de ani care conducea sub influența alcoolului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Politia Rutiera