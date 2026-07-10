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Economie· 2 min citire

Diana Buzoianu anunță controale dure pe litoral: „Din toamnă începem plantarea perdelelor forestiere”

Diana Buzoianu

Diana Buzoianu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 10 iul. 2026, 13:05

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunță intensificarea controalelor pe plajele de pe litoral și aplicarea strictă a legislației privind folosirea plajelor închiriate. Potrivit acesteia, construcțiile ilegale și rândurile de șezlonguri amplasate abuziv au început deja să dispară, iar operatorii care nu respectă regulile riscă amenzi și ridicarea șezlongurilor. Totodată, Ministerul Mediului pregătește un proiect de refacere a perdelelor forestiere de pe litoral.

Ministrul interimar al Mediului a precizat că legislația nu s-a modificat, însă autoritățile au început să o aplice mult mai strict.

„Partea de legislaţie nu s-a schimbat absolut deloc. Ce am schimbat noi a fost faptul că operatorii care nu îndeplinesc obligaţiile legale, care înainte erau trecuţi cu vederea, nu erau sub nicio formă sancţionaţi, astăzi sunt sancţionaţi. Dacă nu respectă legea, vor primi amendă, vor fi notificaţi, vor fi ridicate şezlongurile de pe terenurile publice, unde nu au voie să îşi pună şezlongurile respective”, a declarat Diana Buzoianu la Euronews.

Oficialul a explicat că nici construcțiile amplasate pe plajă nu pot depăși limitele stabilite prin documentațiile de urbanism.

„Sunt primării care nu şi-au făcut treaba, unde pe plaje nu există încă un PUZ şi atunci acolo nu se poate construi nimic, niciun beach bar. Acolo unde legea nu permite să fie astfel de construcţii, acolo nu se vor putea amplasa construcţii în această vară”, a afirmat ministrul.

Diana Buzoianu susține că, în urma controalelor, plajele au început să fie eliberate de șezlongurile amplasate excesiv, iar turiștii care preferă să stea pe prosop beneficiază acum de mai mult spațiu.

„Au dispărut construcţiile ilegale, au dispărut rândurile pline de şezlonguri. Pentru că, conform contractelor, operatorii trebuie să lase măcar 30% liber pe linie pe plajă, chiar dacă au plaja închiriată. Ei trebuie să lase 30% liber pentru oamenii care vor să îşi pună prosop. Asta acum se respectă”, a declarat ministrul interimar al Mediului.

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