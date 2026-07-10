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Economie· 2 min citire
Diana Buzoianu anunță controale dure pe litoral: „Din toamnă începem plantarea perdelelor forestiere”
Diana Buzoianu
Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunță intensificarea controalelor pe plajele de pe litoral și aplicarea strictă a legislației privind folosirea plajelor închiriate. Potrivit acesteia, construcțiile ilegale și rândurile de șezlonguri amplasate abuziv au început deja să dispară, iar operatorii care nu respectă regulile riscă amenzi și ridicarea șezlongurilor. Totodată, Ministerul Mediului pregătește un proiect de refacere a perdelelor forestiere de pe litoral.
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