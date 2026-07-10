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Social· 2 min citire
Cele două fețe ale plasticului. Invenția care ne salvează viața, dar ne distruge planeta
Publicat10 iul. 2026, 19:40
Actualizat10 iul. 2026, 19:45
SursăRealitatea PLUS
Peste 450 de milioane de tone de plastic sunt produse anual la nivel global. Deși a devenit cel mai mare inamic al mediului, eliminarea lui bruscă ar provoca un colaps umanitar: spitalele s-ar opri în doar câteva ore fără seringi sterile, mănuși chirurgicale sau pungi de sânge. Omenirea se află astăzi într-un paradox periculos: nu poate trăi fără materialul care, treptat, o îmbolnăvește.
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