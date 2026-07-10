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Salariile profesorilor români au scăzut cel mai mult din Europa. Noi date îngrijorătoare vin sub guvernarea lui Bolojan

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat10 iul. 2026, 12:42
SursăRealitatea PLUS

Noi date îngrijorătoare vin sub guvernarea lui Bolojan! În plină criză politică, salariile profesorilor români înregistrează cea mai mare scădere din Europa. Cu toate detaliile vine jurnalistul Realitatea PLUS Vlad Conovaru.

Avem elevi olimpici, câștigăm concursuri internaționale, ne lăudăm cu aceste succese, dar nu prețuim profesorii. Guvernul Ilie Bolojan a decis să scadă salariile acestora cu cel mai mare procent dintre țările europene.

Conform unei situații prezentate de Comisia Europeană, veniturile dascălilor au scăzut cu 6,34%. Vedeți și comparația, Slovacia, 4,7%, Italia, 1,06%, Muntenegru 1,4%, iar Grecia 1,23%.

Toți profesorii vor fi afectați, de la cei din învățământul preșcolar până la cei de liceu.

Există însă și creșteri salariale pentru profesori, dar nu pentru cei din România. Așadar avem creștere în Polonia de peste 25%, peste 20% în Croația și peste 15% în Slovenia.

Această situație arată, din păcate, cât de mult prețuiesc aleșii educația, școala cu tot ce presupune aceasta, la câți politicieni cu liceu terminat la 30 de ani și la câte plagiate se regăsesc în politică, nu ar trebui să ne mire lipsa interesului pentru învățământ.

Cu toate acestea, am avut o excepție. În anul 2022-2023, un profesor de gimnaziu cu 15 ani de experiență a beneficiat de o creștere salarială de 30,3%. Este cea mai mare creștere atunci în Uniunea Europeană.

Totuși, această creștere a fost anulată de creșterea prețurilor, de inflație și, iată acum, de măsurile guvernului Bolojan.

 

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