Franța, prima semifinalistă a Cupei Mondiale 2026, după 2-0 cu Maroc

Franța a devenit joi seară prima echipă calificată în semifinalele Campionatului Mondial de fotbal din 2026, după ce a învins-o pe Maroc cu scorul de 2-0, în primul sfert de finală al turneului găzduit de SUA, Mexic și Canada. Partida s-a disputat pe stadionul din Boston (Foxborough), în fața a 63.000 de spectatori, și a fost condusă de arbitrul argentinian Facundo Tello.

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