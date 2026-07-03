Cherhanaua celebră din Mamaia, închisă temporar de Protecția Consumatorilor. Val de nereguli, descoperite

Comisarii de la Protecția Consumatorilor au dispus închiderea temporară a Cherhanalei Pontica din Mamaia, după ce au descoperit numeroase nereguli privind igiena, depozitarea alimentelor și informarea consumatorilor. Operatorul economic a fost amendat cu 15.000 de lei, iar produse în valoare de peste 9.000 de lei au fost retrase definitiv de la comercializare.
Operatorul economic SC Pontica Star SRL, care administrează Cherhanaua Pontica din Mamaia, a fost sancționat de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor cu o amendă în valoare de 15.000 de lei și un avertisment.
Totodată, inspectorii au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea tuturor deficiențelor constatate, precum și oprirea definitivă de la comercializare a unor produse în valoare de 9.112 lei.
Condiții precare de igienă în bucătărie
În urma controlului, inspectorii au descoperit deficiențe majore de igienă în blocul alimentar.
Pardoselile erau murdare, cu depuneri consistente de grăsime și resturi alimentare, iar pereții, suprafețele de lucru și hotele de ventilație prezentau depuneri masive de impurități. De asemenea, cuptoarele, plitele și alte echipamente utilizate la prepararea alimentelor nu erau igienizate corespunzător.
Spațiile de depozitare erau neorganizate și neigienizate, iar modul de păstrare a materiilor prime și a produselor alimentare nu respecta normele sanitare.
Mâncare preparată în spații improvizate
Comisarii au constatat că o parte dintre preparatele culinare erau gătite în exteriorul blocului alimentar, în spații improvizate, fără condițiile minime de igienă. În plus, unitatea nu avea un flux tehnologic care să separe zonele curate de cele murdare, ceea ce crește riscul contaminării alimentelor.
În camerele frigorifice și congelatoare au fost identificate produse din categoria pește și fructe de mare – inclusiv pește congelat și refrigerat, icre și preparate din pește – fără etichete și fără informații privind proveniența, data producției, congelării sau termenul de valabilitate.
Inspectorii au mai constatat că peștele proaspăt era curățat într-un spațiu aflat în imediata apropiere a detergenților și altor produse chimice, existând risc de contaminare.
Consumatorii, induși în eroare
Controlul a scos la iveală și nereguli privind informarea clienților. Meniurile nu conțineau informațiile obligatorii despre ingrediente, alergeni și valorile nutriționale.
De asemenea, la intrarea în restaurant era afișat mesajul potrivit căruia scoicile ar fi fost „proaspete, pescuite zi de zi direct din Marea Neagră”. În urma verificărilor, operatorul economic nu a putut prezenta documente care să susțină această afirmație, iar inspectorii au constatat că produsele erau păstrate de două-trei zile în camera frigorifică.
Comisarii au mai descoperit că băuturile erau depozitate la temperaturi de peste 25 de grade Celsius, deși producătorii recomandau păstrarea acestora într-un loc răcoros, fapt care poate afecta calitatea produselor.
În urma tuturor neregulilor constatate, Protecția Consumatorilor a decis suspendarea temporară a activității unității până la remedierea tuturor deficiențelor.