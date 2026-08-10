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Reguli noi pentru românii care aduc alcool şi tutun din UE

Poliția de Frontieră

Poliția de Frontieră

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 14:19
Sursărealitatea.net

Ministerul Finanțelor precizează că noile reguli urmăresc să facă diferența între cumpărăturile pentru consum propriu și transporturile care pot ascunde activități comerciale sau ilicite.

Sunt reguli noi pentru românii care aduc în ţară alcool şi tutun cumpărate din alte state membre ale Uniunii Europene.

De exemplu: patru cartuşe de ţigări o dată la 40 de zile - este noua regulă stabilită de Ministerul Finanţelor.

Toate transporturile destinate consumului propriu vor fi înscrise într-un registru electronic pentru a stopa micul trafic de frontieră.

Potrivit unui ordin comun al Autorității Vamale Române și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicat deja în Monitorul Oficial, o persoană fizică nu poate introduce în România mai des de o dată la 40 de zile cantități care depășesc patru cartușe de țigarete obișnuite, 400 de țigări, 200 de țigări de foi sau un kilogram de tutun de fumat, de exemplu.

Pentru alcool, limitele sunt stabilite pentru un interval de un an, 10 litri de băuturi spiritoase, 20 litri de produse intermediare, 90 litri de vin, din care cel mult 60 litri de vin spumos și 110 litri de bere.

Depășirea acestor cantități poate atrage amenzi între 20.000 și 100.000 de lei și confiscarea produselor.

În plus, Autoritatea Vamală Română va introduce un registru electronic pentru evidența transporturilor ocazionale constatate de autorități.

Ministerul Finanțelor precizează că noile reguli urmăresc să facă diferența între cumpărăturile pentru consum propriu și transporturile care pot ascunde activități comerciale sau ilicite.

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