Val de reacții după atacul de la Cluj: Raluca Turcan vrea blocarea TikTok pentru răspândire de fake news

Scandalul informațiilor false de pe rețelele sociale atinge un nou nivel în politica românească. În urma incidentului grav de la Cluj, unde o ambulanță a fost atacată din cauza unei dezinformări masive online, deputata Raluca Turcan (PNL) solicită discuții oficiale privind blocarea aplicației TikTok, acuzată că nu combate eficient manipularea publică.
Reacția reprezentantei PNL vine după ce un echipaj de pe o ambulanță trimis să acorde primul ajutor la Cluj a fost atacat violent de localnici înarmați cu bâte și topoare. Agresiunea a fost alimentată direct de un zvon fals care s-a viralizat rapid pe rețeaua de socializare chineză.
Raluca Turcan subliniază că situația a depășit granițele unei simple dezbateri despre libertatea de exprimare pe internet:
„Un echipaj medical chemat să salveze o viață a fost întâmpinat cu bâte și topoare. Oamenii au reacționat violent sub influența unei minciuni propagate pe TikTok. Din acel moment, discuția nu mai poate fi doar despre libertatea de exprimare sau despre responsabilitatea individuală. Devine o problemă de siguranță publică. Autoritățile nu mai pot rămâne pasive.”
Interzicerea TikTok, opțiune pusă pe masa autorităților
Vicepreședinta PNL acuză conducerea TikTok de un eșec total în moderarea și înlăturarea conținutului manipulator generat artificial. În opinia sa, incapacitatea platformei de a combate algoritmii toxici justifică măsuri radicale din partea statului român.
Turcan susține că, deși o astfel de decizie nu trebuie adoptată de pe o zi pe alta, evaluarea interzicerii aplicației trebuie să devină o prioritate pentru CSAT și instituțiile de linie:
Analiză de securitate: Evaluarea impactului pe care dezinformarea organizată îl are asupra stabilității sociale.
Riscuri la adresa tinerilor: Creșterea actelor de violență în școli, provocările periculoase de pe internet și cazurile tragice legate de sănătatea mintală a minorilor.
Tensiuni sociale reale: Minciuni distribuite online care generează agresiuni fizice împotriva cadrelor medicale sau a autorităților.
Precedentele electorale și criticile la adresa Administrației Prezidențiale
În intervenția sa, deputata PNL a readus în atenție și rolul pe care rețeaua chineză l-a avut în promovarea conținutului pro-rus și pro-legionar asociat lui Călin Georgescu în timpul campaniilor electorale.
Totodată, Raluca Turcan l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru lipsa de transparență privind efectele manipulării din mediul digital, reproșându-i că nu a prezentat public raportul promis privind ingerințele din alegerile din 2024. Deputata a avertizat că amânarea unei analize oficiale a favorizat accentuarea derapajelor din mediul online, care se traduc acum în acte explicite de violență stradală.