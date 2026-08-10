O nouă fabrică auto din România s-a închis după 15 ani. 96 de angajați concediați, în plin declin al industriei

Publicat 10 aug. 2026, 14:19 Sursă Realitatea.net

O nouă fabrică din industria auto românească și-a oprit producția. Unitatea de componente auto din Jibou, județul Sălaj, a intrat în insolvență operațională pe 30 iulie, iar 96 de salariați au rămas fără loc de muncă, în plin declin al sectorului auto la nivel național.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre concedierifabrica autoangajati