Advertising
Actualitate· 2 min citire
Gianni Infantino caută sprijin la Donald Trump după ruptura cu UEFA. Alegerile FIFA din 2027 se anunță incendiare
Gianni Infantino, Donald Trump
Președintele FIFA, Gianni Infantino, încearcă să obțină sprijinul fostului președinte american Donald Trump, după ce relațiile sale cu UEFA s-au deteriorat pe fondul controverselor privind drepturile comerciale ale Cupei Mondiale. În acest context, alegerile pentru conducerea FIFA din 2027 se anunță tot mai tensionate.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:17Lovitură de proporții pregătită de Trabzonspor. Mohamed Salah poate schimba viitorul lui Denis Drăguș la FCSB
- 20:14Rizea TV: posibile vulnerabilități legislative într-un scenariu de reunificare România–Republica Moldova
- 19:32Adolescentă de 17 ani, arestată după ce ar fi atacat cu o bâtă un polițist aflat în misiune
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News