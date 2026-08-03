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Actualitate· 1 min citire

Au început restricțiile la consumul de apă. Într-o localitate din Constanța se oprește alimentarea pe timpul nopții

Restricții de apă curentă

Restricții de apă curentă

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat3 aug. 2026, 12:39
SursăRealitatea.net

Seceta extremă începe să afecteze alimentarea cu apă. Localitatea Mihail Kogălniceanu va avea apă doar pe timpul zilei, pentru că rezervoarele nu mai pot fi umplute în timp real, din cauza consumului uriaș, dar și a debitelor scăzute.

Operatorul anunță că furnizarea apei va fi oprită în fiecare noapte, între 22:00 și 06:00, pentru refacerea stocurilor. Măsura rămâne în vigoare până când consumul revine la niveluri normale.

Apel la populație: apa doar pentru uz casnic

Autoritățile cer locuitorilor să folosească apa strict pentru consum și menaj, nu pentru irigații, piscine sau spălarea curților, activități care pot bloca alimentarea întregii comunități.

Pe timpul zilei, apa va fi furnizată normal, însă operatorul avertizează că situația poate deveni critică dacă nu se reduce consumul.

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