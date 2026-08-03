Advertising
Actualitate· 1 min citire
Un beach bar de pe o plajă din Constanța a luat foc. Pompierii intervin de urgență - VIDEO
Incendiu beach bar/ Sursa foto: Ziuaconstanta.ro
Publicat3 aug. 2026, 08:38
SursăRealitatea.net
Un incendiu a izbucnit luni, 3 august 2026, la un beach bar de pe plaja Zoom Beach din Constanța. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost trimise de urgență în zonă pentru a interveni.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:17Două elicoptere s-au ciocnit în Grecia, în timp ce interveneau la un incendiu violent
- 08:09Începe a doua sesiune a examenului de Bacalaureat: Peste 33.000 de candidaţi înscrişi
- 08:04Armata reia operațiunea de detonare pe Dunăre, pentru a dirija apa spre Centrala Cernavodă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News