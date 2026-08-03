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Un beach bar de pe o plajă din Constanța a luat foc. Pompierii intervin de urgență - VIDEO

Incendiu beach bar/ Sursa foto: Ziuaconstanta.ro

Incendiu beach bar/ Sursa foto: Ziuaconstanta.ro

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat3 aug. 2026, 08:38
SursăRealitatea.net

Un incendiu a izbucnit luni, 3 august 2026, la un beach bar de pe plaja Zoom Beach din Constanța. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost trimise de urgență în zonă pentru a interveni.

Pompierii acționează pentru localizarea incendiului, astfel încât flăcările să nu se extindă, și pentru lichidarea focului. Operațiunea este încă în desfășurare. Până în acest moment, autoritățile nu au transmis informații despre cauza izbucnirii incendiului. Nu au fost transmise nici date despre eventuale persoane rănite sau despre pagubele produse.

Intervenția este în desfășurare

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