Prețurile carburanților pe 3 august. Unde este cea mai ieftină benzină din țară

Benzina și motorina au rămas luni, 3 august 2026, la prețurile de duminică, după mai multe zile consecutive de scumpiri. În București, benzina standard costă între 9,41 și 9,47 lei pe litru, iar motorina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 10,57 și 10,83 lei pe litru.
Cât costă benzina în București
Petrom și Socar au cel mai mic preț pentru benzina standard, de 9,41 lei pe litru. Ambele rețele au păstrat tariful din ziua precedentă. Lukoil vinde litrul de benzină cu 9,44 lei, preț nemodificat de sâmbătă. La Rompetrol, OMV și MOL, benzina standard costă 9,47 lei pe litru, la fel ca duminică. Dintre principalele orașe ale țării, Timișoara are cea mai ieftină benzină, cu un preț minim de 9,38 lei pe litru. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, litrul pornește de la 9,41 lei. Tarifele sunt aceleași ca în ziua precedentă.
Motorina ajunge la 10,83 lei pe litru
Cea mai ieftină motorină standard din București costă 10,57 lei pe litru și este disponibilă la Petrom și Socar. MOL afișează un preț de 10,62 lei, iar Rompetrol și OMV vând litrul cu 10,63 lei. Cel mai ridicat preț dintre rețelele analizate este la Lukoil, unde motorina costă 10,83 lei pe litru. Niciuna dintre aceste companii nu a modificat tariful față de duminică. Raportat la principalele orașe, cea mai ieftină motorină se găsește în Cluj-Napoca, unde litrul costă 10,49 lei. În Timișoara, prețul minim este de 10,53 lei, iar în București, Iași și Constanța ajunge la 10,57 lei. Valorile au rămas neschimbate față de ziua precedentă, conform datelor publicate de platforma Peco-online.ro.
Unde sunt cei mai ieftini carburanți din țară
Cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,74 lei pe litru și se găsește la o stație Petrolium din Iernut, județul Mureș, pe strada Tudor Vladimirescu nr. 2. Prețul este neschimbat de sâmbătă. La motorină, cel mai mic tarif din țară rămâne 9,14 lei pe litru, afișat de o stație Gazprom. Prețul este constant din 11 iulie. Tarifele sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate și ora actualizării. Șoferii sunt sfătuiți să le verifice înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii le modifică de mai multe ori.
În martie 2026, carburanții s-au scumpit considerabil față de aceeași lună a anului trecut. România s-a situat pe locul al doilea în Uniunea Europeană în funcție de amploarea acestor creșteri, potrivit datelor anunțate de Eurostat.