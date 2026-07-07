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Lionel Messi rescrie istoria! Record vechi de 96 de ani, egalat la Cupa Mondială

Lionel Messi

Lionel Messi

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 21:12

Lionel Messi continuă să își consolideze statutul de legendă a fotbalului mondial. Starul Argentinei a fost titular în partida cu Egipt, din optimile de finală ale Cupei Mondiale, iar golul înscris l-a propulsat într-o categorie selectă a istoriei competiției.

A egalat un record care rezista din 1930

Prin reușita din meciul cu Egipt, Messi a ajuns la opt goluri marcate la actuala ediție a Campionatului Mondial și a egalat recordul pentru cele mai multe goluri înscrise de un fotbalist argentinian la o singură ediție a turneului final.

Performanța îi aparținea până acum lui Guillermo Stábile, care a reușit opt goluri la prima Cupă Mondială din istorie, organizată în Uruguay, în 1930.

Astfel, după aproape un secol, căpitanul Argentinei a reușit să egaleze una dintre cele mai vechi performanțe din fotbalul mondial.

O premieră absolută la Campionatul Mondial

Pe lângă recordul egalat, Lionel Messi a mai bifat o realizare impresionantă.

Atacantul a devenit primul jucător din istoria Cupei Mondiale care marchează în șase meciuri consecutive disputate în fazele eliminatorii ale competiției, o performanță fără precedent de la înființarea turneului.

La 39 de ani, Messi continuă să stabilească noi repere și demonstrează că rămâne unul dintre cei mai importanți jucători din istoria fotbalului mondial.

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