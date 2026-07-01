BAC 2026, afectat de furtuni și inundații. Ce se întâmplă cu elevii care nu ajung la examen la ora 9:00

Vremea extremă creează probleme în ziua probelor obligatorii de la Bacalaureat 2026. Elevii care nu pot ajunge la examen la ora 9:00, din cauza furtunilor care au blocat drumuri și au afectat mai multe localități din țară, vor putea susține proba la ora 13:00, cu subiect de rezervă, potrivit Realitatea PLUS.
Furtunile violente din ultimele ore au provocat probleme în mai multe zone ale țării, chiar în dimineața în care absolvenții de liceu trebuie să susțină probele obligatorii ale profilului, la Matematică sau Istorie. În unele localități au fost raportate drumuri blocate, probleme de trafic și întreruperi de curent electric. Din această cauză, există elevi care pot întâmpina dificultăți reale în a ajunge la timp la centrele de examen.
În ciuda condițiilor meteo dificile, examenul de Bacalaureat 2026 nu se amână la nivel național. Probele programate pentru miercuri se desfășoară conform calendarului stabilit, iar examenul începe la ora 9:00 pentru candidații care pot ajunge la timp în săli. Autoritățile din educație au explicat că o modificare generală a orei de începere nu mai poate fi făcută în dimineața examenului. Regulile de organizare sunt stricte, iar o schimbare de ultim moment ar fi greu de gestionat pentru toate centrele de examen.
Elevii care nu ajung din motive obiective pot da proba la ora 13:00
Pentru elevii care nu pot ajunge la ora 9:00 din motive care nu țin de ei, există varianta subiectului de rezervă. Această soluție se aplică în situații excepționale, cum ar fi drumuri blocate, lipsa mijloacelor de transport sau alte probleme provocate de vremea extremă. În aceste cazuri, candidații vor putea susține proba la ora 13:00. Măsura este gândită pentru elevii care se află în imposibilitatea fizică de a ajunge la examen la prima oră, nu pentru absențe fără justificare.
Probele de Matematică și Istorie se desfășoară după program
Probele obligatorii ale profilului, Matematică și Istorie, merg mai departe după programul inițial pentru elevii care au reușit să ajungă la centrele de examen. Pentru candidații afectați de furtuni, soluția rămâne susținerea probei la ora 13:00, cu subiect de rezervă. Situațiile vor fi analizate în funcție de fiecare caz, astfel încât elevii care nu au putut ajunge din motive obiective să nu piardă examenul.