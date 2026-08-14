Bolojan promite o schimbare în sistemul energetic: „De anul viitor, situația se va îmbunătăți substanțial”

Ilie Bolojan spune că problemele cu care se confruntă în această perioadă sistemul energetic românesc sunt, printre altele, rezultatul lipsei unei strategii pe termen lung, al investițiilor insuficiente și al unor decizii amânate ani la rând. Premierul interimar susține că România trebuie să treacă de la soluții de moment la politici energetice stabile și predictibile.
Declarațiile vin după oprirea controlată a Unității 2 de la Cernavodă, pe fondul scăderii debitului Dunării. Bolojan a precizat că sistemul energetic este în prezent stabil și că energia nucleară pierdută este compensată prin producție hidro, eoliană, pe cărbune și importuri.
Premierul interimar consideră însă că actuala situație trebuie privită și ca un avertisment pentru viitor. În opinia sa, problemele din sector nu pot fi rezolvate permanent prin intervenții atunci când apare o criză, ci prin investiții și proiecte pregătite din timp.
Una dintre priorități este creșterea producției de energie. Bolojan a indicat investițiile de la Iernut și Mintia, care ar putea aduce împreună peste 1.500 MW în sistem atunci când vor funcționa la capacitate normală. Accelerarea racordărilor și obținerea mai rapidă a avizelor ar putea reduce timpul necesar pentru finalizarea unor proiecte importante.
O altă prioritate este producția nucleară. Situația de la Cernavodă a arătat cât de important este debitul Dunării pentru funcționarea centralei, motiv pentru care Bolojan susține accelerarea proiectului Bala 2, prin care ar urma să fie crescut debitul de apă către Cernavodă.
Șeful Guvernului interimar propune și un pact politic în domeniul energiei, care să stabilească direcțiile strategice ale României pentru următorii ani și să fie respectat indiferent de schimbările politice. Discuțiile ar urma să înceapă în toamnă, după reluarea activității Parlamentului.
Bolojan susține că România are nevoie și de mai multe capacități de stocare. În prezent există aproximativ 350.000 de prosumatori, însă doar o parte dintre aceștia dispun de baterii, iar dezvoltarea stocării ar putea reduce dezechilibrele dintre producția de energie din timpul zilei și consumul ridicat din orele de seară.
În paralel, grupul de rezervă de la Rovinari urmează să intre în producție, iar deficitul generat de oprirea reactorului de la Cernavodă este compensat și prin importuri și prin producția suplimentară a hidrocentralelor. Bolojan spune că, în acest moment, nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național.
Mesajul premierului interimar este că România trebuie să privească dincolo de criza actuală: investițiile și deciziile luate acum își vor produce efectele în următorii ani, iar lipsa unor politici coerente poate transforma problemele punctuale în crize repetate.