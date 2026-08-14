Ziua Marinei, la Constanța: Programul manifestărilor și restricțiile de circulație

Evenimentele organizate de Forțele Navale Române vor debuta sâmbătă dimineață, la ora 10:00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei.
Constanța marchează Ziua Marinei, sâmbătă, prin ceremonii militare, un exercițiu naval, retragerea cu torțe, un concert și spectacole de artificii, lasere și proiecții luminoase.
Pentru desfășurarea evenimentelor vor fi impuse restricții de circulație și parcare în zona peninsulară a orașului, relatează Radio România Constanța.
Manifestările organizate de Forțele Navale Române vor începe la ora 10:00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei.
În zona maritimă din dreptul Constanței se va desfășura exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 26.10”.
Programul va cuprinde secvențe de instruire pentru lupta la suprafață, sub apă și în aer, precum și evoluții ale navelor și aeronavelor participante.
De la ora 20:00, marinarii militari vor participa la tradiționala retragere cu torțe, pe faleza din Constanța și în Piața Ovidiu, în acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale.
Programul pregătit de Primăria Constanța va continua, de la ora 21:00, cu un concert al formației RED Swing, pe Esplanada Cazinoului.
De la ora 22:00, fațada Cazinoului și cerul din apropierea clădirii vor fi animate de un spectacol de lasere și proiecții luminoase.
Atmosfera de sărbătoare va fi completată de un spectacol de artificii.
Restricții de parcare
Până sâmbătă, 15 august, la ora 17:00, parcarea va fi restricționată în următoarele zone:
strada Termele Romane, între sensul giratoriu de la Poarta 1 și strada Revoluția din 22 Decembrie 1989
bulevardul Regina Elisabeta, între strada Revoluția din 22 Decembrie 1989 și Farul Genovez
strada Remus Opreanu, între Farul Genovez și strada Revoluția din 22 Decembrie 1989
strada Lebedei, între prima terasă din Portul Turistic Tomis și strada Remus Opreanu
parcarea publică din Portul Turistic Tomis, cu excepția celor 160 de locuri situate în spatele terasei Manarola.
Începând de vineri dimineața și până sâmbătă, la ora 15:00, traficul este restricționat pe strada Remus Opreanu, în zona Comandamentului Flotei, pe sensul dinspre Hotel Palace.
Restricții pe 15 august
Sâmbătă va fi restricționat accesul autoturismelor în parcarea de la Poarta 1, parcarea de pe strada Termele Romane, parcarea Restaurantului The View, zona dintre Hotel Palace și Direcția Agricolă, precum și în parcările din Portul Turistic Tomis aflate în apropierea teraselor.
Între orele 06:00 și 15:00, circulația va fi restricționată de la Poarta 2, pe traseul strada Termele Romane – strada Traian – bulevardul Regina Elisabeta – strada Remus Opreanu – strada Lebedei – Direcția Agricolă – strada Revoluția din 22 Decembrie 1989.
În același interval, accesul auto va fi restricționat și pe strada Valea Portului, dinspre strada Traian. Strada Marcus Aurelius va avea circulație în ambele sensuri pentru riverani și pentru aprovizionarea agenților economici din zonă.
Autobuzele CT BUS vor avea ca punct final de întoarcere Poarta 1.
Între orele 20:00 și 23:00, traficul va fi restricționat pe traseul Portul Tomis – strada Remus Opreanu – strada Lebedei – strada Revoluția din 22 Decembrie 1989, pentru desfășurarea retragerii cu torțe.
Primăria Constanța le recomandă participanților să își planifice din timp deplasarea, să respecte intervalele de restricție și indicațiile polițiștilor și ale celorlalte autorități prezente în teren.