Ilie Bolojan propune un pact politic în domeniul energetic

Scris de Daniel Onescu Publicat: 14 aug. 2026, 13:25

Premierul interimar Ilie Bolojan a propus vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Guvern, încheierea unui pact politic, a unei înțelegeri politice valabilă în următorii ani, pentru a implementa măsuri în domeniul energetic.

Distribuie articolul