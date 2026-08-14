ALERTĂ pe litoral. Steag roșu la Eforie! Scăldatul a fost interzis din cauza valurilor periculoase

Publicat 14 aug. 2026, 11:48 Sursă Realitatea.Net

Alertă pe litoral. Salvamarii au arborat vineri steagul roșu pe plajele din Eforie, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Turiștii sunt avertizați că scăldatul este strict interzis, valurile mari și curenții puternici reprezentând un pericol mortal chiar și pentru cei mai experimentați înotători.

Distribuie articolul