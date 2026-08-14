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Accident mortal în județul Constanța. Un motociclist 17 ani și-a pierdut viața în urma impactului cu o autoutilitară

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat14 aug. 2026, 09:50
SursăRealitatea.Net

Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineața, la intrarea în municipiul Constanța dinspre localitatea Valu lui Traian, în urma căruia un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața.

Adolescentul a murit pe loc

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a transmis că accidentul s-a produs în jurul orei 7:45, pe DN 3. Din primele verificări, tânărul conducea un motociclu, iar înainte de a ajunge la sensul giratoriu ar fi pierdut controlul ghidonului și ar fi intrat în coliziune cu o autoutilitară parcată în afara părții carosabile.

Conform reprezentanților IPJ, în urma impactului, adolescentul a decedat la fața locului.

Polițiștii au stabilit, în urma primelor verificări, că motociclul necesita permis de conducere începând cu vârsta de 16 ani, iar tânărul deținea permisul de conducere corespunzător.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal, iar cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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