Advertising
Actualitate· 1 min citire
Accident mortal în județul Constanța. Un motociclist 17 ani și-a pierdut viața în urma impactului cu o autoutilitară
FOTO: Arhivă
Publicat14 aug. 2026, 09:50
SursăRealitatea.Net
Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineața, la intrarea în municipiul Constanța dinspre localitatea Valu lui Traian, în urma căruia un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:49Când șeful Armatei este el însuși suspect: comunicatul pentru generalul Crețu și întrebarea pe care Gheorghiță Vlad nu o mai poate evita. Opinie realitatea.net
- 10:46Ședință de Guvern. Bugetele „Aeroporturi Bucureşti” şi „Rasirom”, pe agendă
- 10:15Alertă pe litoral. A fost găsit un nou fragment de dronă pe plaja de la Costinești
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News