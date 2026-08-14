Ministrul Dezvoltării anunță un program nou, prin care să fie construite creșe din grădinițe în zonele metropolitane ale orașelor

Municipiul Sibiu a găzduit astăzi recepția celei de-a doua creșe finalizate în oraș prin programul guvernamental „Sfânta Ana” — cea de-a 102-a unitate de acest fel finalizată la nivel național din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). La eveniment au fost prezenți ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, și primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor.
Noua unitate se adaugă creșei de dimensiuni medii recepționate în luna iunie, tot prin programul „Sfânta Ana”, cele două fiind primele finalizate în municipiu prin acest program.
Primarul Astrid Fodor a subliniat eficiența colaborării cu Ministerul Dezvoltării: din cele 45 de obiective de investiții derulate de municipiu prin PNRR, aproximativ 41 au fost implementate împreună cu acest minister.
„Fără o colaborare foarte strânsă între autoritatea locală și minister nu s-ar fi putut finaliza; este nevoie de un program în care să lucrezi sub presiune”, a declarat edilul, mulțumind echipei de management și constructorilor pentru respectarea termenelor.
Fodor a mai spus că Sibiul „a investit foarte mult în educație” în ultimii ani și că orașul stă ”destul de bine” în acest moment.
Dincolo de inaugurarea de la Sibiu, anunțul cu cel mai mare impact a venit din partea ministrului Cseke Attila, care a confirmat că programul actual se apropie de final — cu obiectivul de 110 creșe finalizate până la sfârșitul lunii august și peste 130 până la finele anului — dar că Guvernul pregătește extinderea programului special pentru zonele metropolitane ale marilor orașe, acolo unde cererea de locuri rămâne ridicată.
„La finalul acestui an vom face o analiză a ceea ce am realizat și acolo unde mai există nevoi, mai ales în orașele mai mari, în zonele metropolitane ale acestor orașe, suntem dispuși să mai aprobăm construirea de alte creșe”, a declarat ministrul Dezvoltării.
Măsura are ca scop eliminarea listelor de așteptare din marile centre urbane, unde presiunea demografică asupra locurilor în creșe este cea mai mare, oferind astfel o soluție reală pentru familiile tinere din aceste zone.
Ministrul a reamintit că sprijinul Guvernului nu se oprește la finanțarea construcției. Autoritățile locale beneficiază de două mecanisme suplimentare de sprijin: aprobarea prin memorandum a posturilor necesare noilor creșe — deja realizată pentru unitățile din Sibiu — și preluarea cheltuielilor de funcționare de către Ministerul Educației, măsură aplicată din 2022, care degrevează semnificativ bugetele locale.
Gradul de absorbție a fondurilor aferente programului este, în prezent, de 95%, Ministerul Dezvoltării estimând că acesta ar putea depăși 100% până la finalul lunii septembrie, pe măsură ce ultimele documentații de recepție sunt încărcate în platformă.
Programul „Sfânta Ana” continuă săptămâna viitoare cu noi inaugurări în județele Satu Mare, Botoșani și Argeș, urmând ca ciclul actual finanțat prin PNRR să se încheie în Maramureș.