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Spania continuă să se confrunte cu incendiile de pădure

Incendii Spania

Incendii Spania

Scris deStoica Marian
Publicat14 aug. 2026, 12:57
Sursărealitatea.net

Cea mai complicată situație este în localitatea Aznalcóllar, de 6.000 de locuitori.

Spania continuă să se confrunte cu incendiile de pădure, cel mai mare fiind în sud, în zona Huelva, unde focul se extinde necontrolat de peste o săptămână și a ars până acum peste 30.000 de hectare de vegetație. Sute de persoane au fost evacuate, iar 1.000 de pompieri și militari intervin pentru stingerea incendiului, după cum transmite corespondentul RRA la Madrid, Alin Petrică.

Cea mai complicată situație este în localitatea Aznalcóllar, de 6.000 de locuitori.

Focul a ajuns foarte aproape de nucleul urban și au fost momente tensionate între autorități și locuitorii care acuză că nu se face suficient pentru oprirea focului.

Mai multe drumuri sunt în continuare blocate.

Un alt incendiu care ocupă este cel din Huesca, la nord de Zaragoza.

6.000 de hectare au ars aici și 600 de oameni au fost evacuați din cauza fumului.

Un bărbat de 28 de ani a fost reținut, pentru că ar fi pornit intenționat focul.

Până acum, de la începutul anului au ars în Spania 265.000 de hectare de vegetație și pădure, peste jumătate din suprafața arsă în Uniunea Europeană în aceeași perioadă.

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