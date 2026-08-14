Radu Drăgușin, mărturisiri cutremurătoare: „Am învățat să merg din nou”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 14:45

Radu Drăgușin a trecut prin una dintre cele mai dificile perioade ale carierei sale după ruptura ligamentului încrucișat anterior. Fundașul român a fost nevoit să stea aproape un an departe de teren și a povestit cât de complicată a fost recuperarea.

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