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Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Ce se întâmplă când renunți la zahăr o săptămână - VIDEO

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 1 iul. 2026, 08:40

Ce se întâmplă în organism atunci când renunți la zahăr timp de o săptămână? Care sunt beneficiile, dar și provocările acestei schimbări? Află răspunsurile în ediția emisiunii „Realitatea Medicală”, cu Nicole Păcuraru.

Renunțarea la zahăr, chiar și pentru o săptămână, poate fi o experiență surprinzătoare. Primele zile sunt, de obicei, cele mai dificile. Pot apărea iritabilitate, oboseală și pofte intense.

Aceste reacții apar deoarece organismul este obișnuit cu surse rapide de energie. Fără ele, trebuie să se adapteze.

După câteva zile, lucrurile încep să se schimbe. Nivelul de energie devine mai stabil, fără fluctuații bruște. De asemenea, multe persoane observă o reducere a poftelor și o stare generală mai echilibrată.
Un aspect important este că nu trebuie să elimini complet dulcele, ci să alegi surse mai naturale, precum fructele.

Această perioadă este mai mult decât o dietă. Este o recalibrare a modului în care corpul tău gestionează energia.
Și, uneori, este suficientă o săptămână pentru a simți diferența. 

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