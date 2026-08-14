Din motive de securitate, autoritățile nu vor comunica numele localităților în care se află cele două focare, până la lichidarea completă a acestora.
În judeţul Constanţa, autorităţile intervin pentru lichidarea unor focare de variolă ovină şi caprină confirmate în două exploataţii, care deţin fiecare sute de animale. La solicitarea Direcţiei Sanitar Veterinare, s-a întrunit Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor, care a decis izolarea fermelor şi eutanasierea imediată a întregului efectiv neconform.
Din motive de securitate, autoritățile nu vor comunica numele localităților în care se află cele două focare, până la lichidarea completă a acestora și aplicarea măsurilor de dezinfecție pe exploatațiile respective, acțiuni care se vor încheia în cel mult 48 de ore, estimează autoritățile.
Potrivit ANSVSA, verificările efectuate de inspectorii veterinari în cele două focare au scos la iveală abateri grave. Aceștia au constată ascunderea mortalităților din ferme, deținerea de animale neidificate și lipsa totală a crotaliilor obligatorii.
De asemenea, s-a descoperit utilizarea ilegală a unor crotalii provenite din alte județe sau care figurau în bază oficială de date, ca fiind deja exportate în trecut către stat de terțe, fiind practic refolosite pentru a masca lipsa de trasabilitatea a animalelor prezente în exploatații.
În acest context de alertă maximă, ANSVSA trage un semnal de alarmă sever cu privire la iresponsabilitatea unor crescători de animale, ale căror acțiuni ilegale sabotează direct eforturile serviciilor veterinare oficiale de combaterea bolilor.
ANSVSA anunță intensificarea controalelor în trafic pe întreg teritoriul național și avertizează că toleranța va fi zero pentru samsarii de animale și crescătorii iresponsabili.
Crescătorii de animale care încalcă legea riscă sancţiuni severe, inclusiv amenzi şi dosare penale pentru răspândirea bolilor la animale.
SURSĂ: Radio România Actualități